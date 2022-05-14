Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika
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Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile İstanbul'da karşılaşacak

14.05.2022 11:24
Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile İstanbul'da karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yarın Altay ile sahasındaki tahribat nedeniyle İstanbul'da karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yarın Altay ile sahasındaki tahribat nedeniyle İstanbul'da karşılaşacak.

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında FT Antalyaspor ile sahasında oynadığı maçta şampiyonluğunu ilan etmesiyle sahasında tahribat yaşanmıştı. Medical Park Stadyumu'nun futbol oynanmaya elverişle olmamasından dolayı Karadeniz ekibi, Altay ile 15 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da karşılaşacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam, yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Candaş Elbil yapacak.

Bu akşam Medical Park Stadı'nda yapılacak tören ile şampiyonluk kupasını alacak bordo-mavililer, 22.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek. İstanbul'da da yapılacak kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer alacak.

Cornelius, şampiyonluğu gol krallığıyla süslemek istiyor

Trabzonspor'un bu sezonki en skorer oyuncusu Cornelius, Süper Lig şampiyonluğunu gol krallığıyla süslemek istiyor. Forma giydiği 35 maçta 15 gol atan Danimarkalı oyuncu kalan son iki haftada gol krallığı için mücadele edecek. Çaykur Rizespor'dan Pohjanpalo ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok 16 golle ilk sırada yer alırken, bu oyuncuları 15 golle Cornelius ve Hatayspor'dan El Kaabi takip ediyor. - TRABZON

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika


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