Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı

14.05.2022 17:41

- Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı Trabzonlular takımlarını karada ve denizde yalnız bırakmıyor Yüzlerce balıkçı teknesi bordo-mavili takımın şampiyonluğunu kutluyor Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı.

- Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı

Trabzonlular takımlarını karada ve denizde yalnız bırakmıyor

Yüzlerce balıkçı teknesi bordo-mavili takımın şampiyonluğunu kutluyor

TRABZON - Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak. Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştiriliyor. Trabzonspor, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu. Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise bir çok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti. Bordo-mavililer Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yolu ile hareket eden 'şampiyonluk filosu' Trabzon Limanı'na ulaştıktan sonra burada kendilerini bekleyen üstü açık otobüsle stada hareket edecek. Meşaleler ve sevinç gösterileri arasında Medical Park Stadyumu'na gidecek Trabzonspor kafilesi ardından şampiyonluk kupası ile kutlamalarına devam edecek.

Medical Park Stadyumu'nda konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım kupasını alıp, şampiyonluk turu atacak. Trabzonspor, saat 23.00'te sona erecek kupa töreninin ardından Altay karşılaşması için özel uçak ile İstanbul'a hareket edecek.

Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı - Son Dakika


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