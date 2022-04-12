Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Dar alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.