Trabzonspor Kayseri'de - Son Dakika
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Trabzonspor Kayseri'de

09.05.2022 18:19
Trabzonspor Kayseri'de

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın oynanacağı kente geldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın oynanacağı kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'de ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı için maçın oynanacağı kente geldi. Trabzonspor kafilesini taşıyan uçak, Erkilet Havaalanı'na indi. Burada kendilerini bekleyen takım otobüsüne binen bordo mavililer, daha sonra karayolu kalacağı otele geçti.

Kayserispor - Trabzonspor Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı, yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak. - KAYSERİ

Trabzonspor Kayseri'de
Trabzonspor Kayseri'de
Trabzonspor Kayseri'de
Trabzonspor Kayseri'de
Trabzonspor Kayseri'de

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Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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