Trabzonspor taraftarı, Fan Token'da da 'Bize Her Yer Trabzon' dedi - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarı, Fan Token'da da 'Bize Her Yer Trabzon' dedi

16.04.2022 11:49
Trabzonspor taraftarı, Fan Token'da da 'Bize Her Yer Trabzon' dedi

Premier Lig'den La Liga'ya, NBA'den Formula 1'e, İtalya Futbol Federasyonu'ndan UEFA'ya kadar 25 farklı ülkeden, 130'ya yakın global iş ortağı bulunan dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com ekosisteminde, Trabzonspor taraftarları farkını konuşturdu.

Premier Lig'den La Liga'ya, NBA'den Formula 1'e, İtalya Futbol Federasyonu'ndan UEFA'ya kadar 25 farklı ülkeden, 130'ya yakın global iş ortağı bulunan dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com ekosisteminde, Trabzonspor taraftarları farkını konuşturdu.

Dünya genelinde 100'den farklı ülkeden Socios.com uygulamasını indirerek, Trabzonspor'a olan aşklarını göstermek için Trabzonsponspor'un Resmi Fan Token'ı $TRA Fan Token alan bordo-mavili taraftarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde de Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerini geride bıraktı. $TRA Fan Token dünyanın dört bir yanındaki Trabzonspor taraftarları ve sempatizanları tarafından ilgi gördü. Japonya'dan Arjantin'e, Nijerya'dan çok sayıda Avrupa ülkesine kadar on binlerce taraftar Socios.com uygulamasında, 'Bize her yer Trabzon!' diyerek $TRA Fan Token sahibi oldu.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin ev sahipliğinde yerel basınla buluşan Socios.com Türkiye yetkilileri, Trabzonspor Kulübü ile olan iş birlikleri ve yeni dönemdeki planlarını basın mensuplarıyla paylaştılar.

Basın mensuplarının Fan Tokenlar ve blockchain dünyası hakkındaki sorularına yanıt veren Socios.com Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor Kulübü ile 2020 başlayan iş birliğimizden bugüne kadar bordo mavili renklere gönül vermiş, $TRA Fan Token alarak kulüplerine her zamankinden daha yakın olmak isteyen taraftarların kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi olmasını sağladık. Trabzonspor takım otobüsünün tasarımından, TS Club'ta satılacak t-shirtlerin tasarımına, futbolcuların sahaya çıkış şarkısından gol sonrası çalınacak müziğine, bilet fiyatlarından ayın/yılın oyuncusu oylamalarına kadar farklı farklı oylamalarda taraftarlara 'Taraftardan Fazlası Ol' mesajını verdik. Fan Tokenlar, değişen ve dijitalleşen dünyanın kulüpler ve o kulüplere destek veren taraftarları arasında dijital köprüler vazifesini gören dijital varlıklar. Dijital para ya da yatırım amacı değiller. Trabzonspor Kulübü'nden de aldığımız destekle biz oyunun tam merkezine taraftarları koyduk ve onlara kulüp ile alakalı farklı farklı konularda söz hakkı vermek, bunları da yaparken para ile satın alamayacakları unutulmaz deneyimleri yaşatmak istedik. Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden profesyonellerine kadar değişen dünyanın dinamiklerine inanan vizyoner insanlar. Bu da bizim iş ortaklığımızın gelecek vaat eden projelerine katma değer sağlıyor. İlerleyen günlerde taraftarlara çok güzel deneyimler ve sürprizler sunmaya devam edeceğiz."

Taraftarlar ve futbolcular omuz omuza

Socios.com uygulamasında $TRA sahibi Trabzonsporluların tasarımını belirlediği, sloganını ise Trabzonsporlu futbolcuların belirlediği özel atkılar da maç öncesinde tribünlere dağıtılarak, taraftarların coşkusunda kullanıldı. - İSTANBUL

Trabzonspor taraftarı, Fan Token'da da 'Bize Her Yer Trabzon' dedi
Trabzonspor taraftarı, Fan Token'da da 'Bize Her Yer Trabzon' dedi
Trabzonspor taraftarı, Fan Token'da da 'Bize Her Yer Trabzon' dedi
Trabzonspor taraftarı, Fan Token'da da 'Bize Her Yer Trabzon' dedi
Trabzonspor taraftarı, Fan Token'da da 'Bize Her Yer Trabzon' dedi
Trabzonspor taraftarı, Fan Token'da da 'Bize Her Yer Trabzon' dedi

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Trabzonspor, Türkiye, Trabzon, token, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarı, Fan Token'da da 'Bize Her Yer Trabzon' dedi - Son Dakika


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