Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi - Son Dakika
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Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi

16.05.2022 17:40

- Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamasını görüntüleyen FPV pilotu Hüsame Battal'ın çektiği görüntüler beğeni topladı.

- Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamasını görüntüleyen FPV pilotu Hüsame Battal'ın çektiği görüntüler beğeni topladı.

Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'nda binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamaları büyük ilgi görmüştü. Statta FPV drone ile çekilen görüntüler de kutlamanın coşkusunu gözler önüne serdi. Şampiyonluk kutlamalarını FPV pilotu Hüsame Battal, drone ile görüntüledi. O anlar büyük beğeni topladı.

Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi
Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi
Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi
Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi

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Trabzonspor'un kupa yolculuğu FPV drone ile görüntülendi Trabzonspor'un kupa yolculuğu FPV drone ile görüntülendi Trabzonspor ekibi, takım otobüsü ile Medical Park Stadı'na geldi Trabzonspor ekibi, takım otobüsü ile Medical Park Stadı'na geldi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un, Medical Park Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamaları drone ile görüntülendi - Son Dakika


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