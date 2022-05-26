Trabzonspor'un şampiyonluğu binlerce kişinin katılımıyla Berlin'de kutlandı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlaması, Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Berlin Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen şampiyonluk kutlaması, kent yakınlarında Trebbin beldesinde açık havada aile şenliği şeklinde yapıldı.

Binlerce kişinin katılığı etkinlikte Karadenizli sanatçılar sahne alırken, katılımcılar kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

Kutlamaya katılan Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara, büyük ilgi gördü. Bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektiren Yattara, sahnede sanatçı Sinan Yılmaz'la kolbastı oynadı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen şampiyonluk kutlamasının Trabzon'daki yayla şenliklerini aratmadığını söyledi.

Şehrin nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu Türklerin oluşturduğunu belirten Yücekök, "Berlin Berlin olalı böyle horon görmemiştir. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berlin Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Kadayıfçı da kısa bir süre içinde bu kutlama ve aile şenliğinin organize edildiğini aktarıp, birlik beraberlik içinde olunduğunda daha büyük başarılara imza atacaklarını aktardı.

Kadayıfçı, bu şenlikle çocukların ve gençlerin gelenekleri görmelerine de vesile olunduğunu sözlerine ekledi.