Trabzonspor'un şampiyonluğu binlerce kişinin katılımıyla Berlin'de kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un şampiyonluğu binlerce kişinin katılımıyla Berlin'de kutlandı

26.05.2022 22:34

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlaması, Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlaması, Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Berlin Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen şampiyonluk kutlaması, kent yakınlarında Trebbin beldesinde açık havada aile şenliği şeklinde yapıldı.

Binlerce kişinin katılığı etkinlikte Karadenizli sanatçılar sahne alırken, katılımcılar kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

Kutlamaya katılan Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara, büyük ilgi gördü. Bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektiren Yattara, sahnede sanatçı Sinan Yılmaz'la kolbastı oynadı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen şampiyonluk kutlamasının Trabzon'daki yayla şenliklerini aratmadığını söyledi.

Şehrin nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu Türklerin oluşturduğunu belirten Yücekök, "Berlin Berlin olalı böyle horon görmemiştir. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berlin Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Kadayıfçı da kısa bir süre içinde bu kutlama ve aile şenliğinin organize edildiğini aktarıp, birlik beraberlik içinde olunduğunda daha büyük başarılara imza atacaklarını aktardı.

Kadayıfçı, bu şenlikle çocukların ve gençlerin gelenekleri görmelerine de vesile olunduğunu sözlerine ekledi.

Trabzonspor'un şampiyonluğu binlerce kişinin katılımıyla Berlin'de kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu binlerce kişinin katılımıyla Berlin'de kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu binlerce kişinin katılımıyla Berlin'de kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu binlerce kişinin katılımıyla Berlin'de kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu binlerce kişinin katılımıyla Berlin'de kutlandı

YORUMLAR
500
Trabzonspor'un şampiyonluğu Berlin'de yayla şenliği havasında kutlandı Trabzonspor'un şampiyonluğu Berlin'de yayla şenliği havasında kutlandı Roma'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu coşkuyla kutlandı Roma'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluğu binlerce kişinin katılımıyla Berlin'de kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:52 Litvanya'dan, Ukraynaya SİHA desteği! Türkiye'den satın alabilmek için kampanya başlattılar
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
23:01 Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 00:57:27. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un şampiyonluğu binlerce kişinin katılımıyla Berlin'de kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement