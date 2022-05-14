Trabzonspor kafilesi şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle stada gitti - Son Dakika

- Trabzonspor kafilesi şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle stada gitti

TRABZON - Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında denizde oluşturulan şampiyonluk filosu sonrasında Trabzonspor kafilesi üstü açık otobüsle Medical Park Stadyumu'na gitti.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak. Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştirilirken, Karadeniz ekibi ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu. Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise birçok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti ve Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi. Onlarca balıkçı teknesi ve kayık Trabzonspor kafilesini taşıyan gezinti teknesine katılırken, iki sahil güvenlik gemisi de teknelere eşlik etti. Şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştığında coşku artarken, limanda, sahilde ve kayalıklar üzerinde bekleyen bordo-mavili taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Bordo-mavili kafileyi taşıyan tekne daha sonra Trabzon Limanı'na geçti. Trabzon Limanı'nda kendilerini bekleyen üstü açık otobüsle birlikte futbolcular Medical Park Stadyumu'na hareket etti. Takım otobüsüne yol boyunca taraftarlar yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, kafile şampiyonluk kutlamaları için stadyuma ulaştı.