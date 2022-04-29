Trabzonspor-Antalyaspor maçı dev ekranlardan izlenecek - Son Dakika
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Trabzonspor-Antalyaspor maçı dev ekranlardan izlenecek

29.04.2022 23:18
Trabzonspor-Antalyaspor maçı dev ekranlardan izlenecek

Trabzonspor taraftarlarının Avni Aker Millet Bahçesi ve Trabzon Meydan Parkı'na kurulacak dev ekranlardan bordo-mavili takımın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecekleri bildirildi.

Trabzonspor taraftarlarının Avni Aker Millet Bahçesi ve Trabzon Meydan Parkı'na kurulacak dev ekranlardan bordo-mavili takımın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecekleri bildirildi.

Digiturk'ün yazılı açıklamasında, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının dev ekranlardan ücretsiz yayımlanması için Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ile iş birliği yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen beIN Sports Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, şunları ifade etti:

"Süper Lig'in resmi yayıncısı olarak, Trabzonspor taraftarlarının ve Trabzon şehrinin, şampiyonluğun ilan edilmesi muhtemel olan Antalyaspor maçının heyecanını yaşayabilmesi için elimizden geldiğince katkıda bulunmak istedik. Karşılaşmanın Trabzon Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulacak olan dev ekranlardan yayımlanması için Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ile hiçbir ücret talep etmeden iş birliği yaptık."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Trabzonspor taraftarları adına iş birliklerinden dolayı beIN Sports'a teşekkür ederek, "Onlar sayesinde taraftarlarımız, Trabzon'daki şampiyonluk maçının heyecanını hep birlikte yaşayabilecek. Tüm taraftarlarımızı yarın Trabzon Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Antalyaspor maçı dev ekranlardan izlenecek - Son Dakika


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