TransAnatolia Rally Raid yarışları 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayacak - Son Dakika
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TransAnatolia Rally Raid yarışları 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayacak

23.06.2022 14:17

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenecek TransAnatolia Rally Raid yarışları, 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlatıp 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenecek TransAnatolia Rally Raid yarışları, 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlatıp 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek.

Yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik rotada ve 7 gün sürecek organizasyona çok sayıda ülkeden yaklaşık 100 yarışmacı katılacak.

TransAnatolia Rally Raid Yarışma Direktörü Burak Büyükpınar, Antakya EXPO Alanı'nda düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun 12'ncisini Hatay'da gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yarışmayı her yıl farklı rotalarda yapmaya çalıştıklarını belirten Büyükpınar, organizasyonun aynı zamanda bir turizm aktivitesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tanıtımının kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Büyükpınar, yarışamaya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının aralarında bulunduğu birçok kurum ile kuruluşun destek verdiğini açıkladı.

Büyükpınar, yarışmaya motosiklet, ATV, kamyon, otomobil gibi arazi yeteneği olan tüm araçların katılabildiğini vurguladı.

16 il ve 2 bin 500 kilometre yol geçilecek

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen, 2010'da TransAnatolia için yola çıktıklarında hedeflerinin Türkiye'nin doğasını, kültürünü, tarihini tanıtmak olduğunu ifade etti.

Bu etkinliğin uzun soluklu olduğunu aktaran Çelen, yarışmacıların Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Aksaray, Konya, Ankara ve Eskişehir şehirlerini kapsayan 2 bin 500 kilometrelik rotayı takip edeceğini anlattı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy da TransAnatolia'nın özellikleri olan bir yarış olduğunu belirtti.

Organizasyona sadece sportif olarak bakmamak gerektiğini anlatan Ersoy, TransAnatolia'nın ülkenin turizmine ve tanıtımına hizmet eden bir organizasyon olduğuna dikkati çekti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, organizasyonun Hatay'da düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de kentin tanıtımına yönelik yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini belirtip, yarışmacılara başarı diledi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TransAnatolia Rally Raid yarışları 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TransAnatolia Rally Raid yarışları 20 Ağustos'ta Hatay'dan başlayacak - Son Dakika
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