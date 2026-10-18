Tuana Süren, +86 kiloda 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika
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Tuana Süren, +86 kiloda 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonluğunu kazandı

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Tuana Süren, +86 kiloda 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonluğunu kazandı
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Milli sporcu Tuana Süren, Durres'te düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Genç Kadınlar +86 kiloda 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu. Süren, koparmada 108, silkmede 133, toplamda 241 kiloyla podyuma çıktı.

Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Tuana Süren, Genç Kadınlar +86 kiloda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Arnavutluk'un Durres şehrinde organize edilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde podyuma çıkan milli sporcu Tuana Süren büyük bir başarıya imza attı. Genç Kadınlar +86 kiloda mücadele eden Süren; koparmada 108 kg, silkmede 133 kg ve toplamda 241 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan milli sporcuyu, antrenörlerini ve kulübünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıSporSon Dakika

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