Tuana Süren, Durres\'te gençlerde Avrupa halter şampiyonu olup 3 altın madalya kazandı

Tuana Süren, Durres'te gençlerde Avrupa halter şampiyonu olup 3 altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuana Süren, Durres'teki Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar +86 kiloda 3 altın madalya kazandı. Şampiyonanın 7. gününde mücadele eden Süren, koparmada 108, silkmede 133, toplamda 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Tuana, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde mücadele etti.
Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: AA
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