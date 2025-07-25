Tunceli'de Boks Gecesi - Son Dakika
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Tunceli'de Boks Gecesi

Tunceli\'de Boks Gecesi
25.07.2025 14:30
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Umut Camkıran, Tunceli'de unvan koruma maçı için tartıya çıktı. Nefesler tutuldu.

TUNCELİ'de gerçekleşecek olan RMO Boxing organizasyonunda boksörler tartıya çıktı. WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonu Tuncelili Umut Camkıran, tartıya çıktıktan sonra rakibiyle karşı karşıya geldi, salonda nefesler tutuldu.

WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonu Tuncelili Umut Camkıran, yarın akşam memleketinde unvan koruma maçına çıkıyor. Tunceli Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan RMO Boxing organizasyonunda birbirinden heyecanlı 6 profesyonel boks karşılaşması sporseverlerle buluşacak. Profesyonel kariyerinde 23 maçta 21'i nakavt olmak üzere 23 galibiyet alarak ile dikkat çeken namağlup şampiyon Umut Camkıran, gecenin ana maçında Makedon rakibi Todorche Cvetkov ile kozlarını paylaşacak. 12 raunt üzerinden yapılacak mücadelede Umut Camkıran, unvanını korumak için ringe çıkacak. Cvetkov'un ise 13 galibiyeti, 1 yenilgisi ve 10 nakavtı bulunuyor. Kariyerinde Rusya, Karadağ, Almanya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkelerde ringe çıkan Camkıran, Türkiye'deki 12'nci karşılaşmasına Tunceli'de çıkacak. Memleketinde ilk kez ringe çıkmanın heyecanını yaşayan şampiyon, Tunceli Atatürk Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin seyirci önünde mücadele edecek.

'ÇOK GÜZEL BİR GECE OLACAK'

Gecenin promotörlüğünü Birol Topuz ve Ahmet Adıbeş üstlenirken dev mücadele öncesi boksörler şehir merkezinde bulunan Hüseyin Güntaş Kütüphanesi'nde tartıya çıktı. WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonu Tuncelili Umut Camkıran rakibi Makedon rakibi Todorche Cvetkov tartıdan sonra karşı karşıya gelince salonda adeta nefesler tutuldu. Boksörler birbirilerini selamladıktan sonra salonda 'Umut' sloganları yükseldi. Birol Topuz, "Kendi memleketimize geldiğimiz için çok mutluyum. Bu topraklarda dünyaya geldik ve buranın sevgisiyle büyüdük. Umut'ta buralı biliyorsunuz zaten. Dünyanın bir çok ülkesinde sporcular buraya geldi. Çok güzel bir gece olacak. Hem bugün hem de yarın için iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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