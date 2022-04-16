Turgay Altay: "Kazanmayı hak etmedik" - Son Dakika
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Turgay Altay: "Kazanmayı hak etmedik"

16.04.2022 18:55
Turgay Altay: "Kazanmayı hak etmedik"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Altınordu maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında kazanmayı hak etmediklerini söyledi.

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Altınordu maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında kazanmayı hak etmediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta maçında Manisa FK, deplasmanda Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, açıklamalarda bulundu. Rakipleri Altınordu'yu tebrik ederek sözlerine başlayan Altay, "Ligin son haftalarına geldiğimiz şu dönemde takımların bir şekilde kazanabilmesi gereken haftalara geldik. Maalesef maçın başında basit bir gol yedik. Geriye düştükten sonra da oyunu çevirmesini bilemedik. Yeterli sayıda değil ama en az 3-4 tane net gol pozisyonumuz vardı. Belki bir tanesini gole çevirebilseydik maç farklı bir yere gidebilirdi. Kazanmayı hak etmedik. O yüzden de çok üzgünüm ama sonuçta futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Çok önemli bir seri yakalamıştık. Bu serinin sonunda da play off için umutlarımızı taze tutacaktık. Ben hiç bir zaman mazeret üreten bir teknik adam değilim. Önümüzdeki 5 maçı kazanıp, elimizden gelenin en iyisini yapıp, play-offa gitmek istiyoruz. Bu artık sadece bizim değil rakiplerimizin de ellinde. Altınordu takımını tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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