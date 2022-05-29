Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon Boğaziçi ESK - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon Boğaziçi ESK

29.05.2022 13:47
Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon Boğaziçi ESK

Türkiye Görme Engelliler Derneği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda Boğaziçi ESK şampiyon oldu.

Türkiye Görme Engelliler Derneği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda Boğaziçi ESK şampiyon oldu.

8 ilden 14 takımın katılımıyla 26 Mayıs'ta Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonu'nda başlayan TURGED Cup Goalball Turnuvası final maçıyla sona erdi. TURGED Kahramanmaraş Siyah Takımı, Edeler GESK takımını 9-5 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu. Finalde ise Kayseri GESK ile Boğaziçi ESK karşı karşıya geldi. Maçı, Boğaziçi ESK 11-6 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın ardından dereceye giren takımların kupaları ve madalyaları verildi. Boğaziçi ESK, şampiyonluk kupasını Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un elinden alırken, ikinci Kayseri GESK'in kupasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, üçüncü TURGED Kahramanmaraş Siyah Takımı'nın kupasını Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı verdi. - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon Boğaziçi ESK
Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon Boğaziçi ESK
Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon Boğaziçi ESK
Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon Boğaziçi ESK

YORUMLAR
500
SPOR Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu SPOR Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu 'UYAFA Palandöken Cup Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etmek için mücadele ediyorlar 'UYAFA Palandöken Cup Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etmek için mücadele ediyorlar
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon Boğaziçi ESK - Son Dakika


Son Dakika
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 16:49:10. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon Boğaziçi ESK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement