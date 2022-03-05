Turgutluspor: 3-0 - Son Dakika
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Turgutluspor: 3-0

05.03.2022 16:33
Turgutluspor: 3-0

STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Caner Eroğlu, Akın KarabacakİNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu - Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen (Dk. 90+3 Bünyamin Yavaşoğlu), Emir Özsoy, Furkan Mızrak (Dk 46 Aykut Uluç), Samet Cantürk, Furkan Özyapı (Dk.

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Caner Eroğlu, Akın Karabacak

İNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu - Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen (Dk. 90+3 Bünyamin Yavaşoğlu), Emir Özsoy, Furkan Mızrak (Dk 46 Aykut Uluç), Samet Cantürk, Furkan Özyapı (Dk. 85 Yılmazcan Taşkıran), Ersel Aslıyüksek (Dk. 71 Fatih Cerlek), Yusuf Özdemir, Ömer Faruk Ermeç (Dk. 90+3 Gülhan Üreyen) TURGUTLUSPOR: Fatih Demirlek - Özgür Özdemir, Serhat Kot (Dk. 69 Ali Küçik), Emre Keskin (Dk. 84 Hakan Turan), Burak Osman Gençal (Dk. 69 Mustafa Emirhan Özyaşar), Mutlu Aksu Doğan, Marvin Sinan Büyüksakarya, Ahmet Şahbaz, Alper Ademoğlu (Dk. 84 Okan Erdik), Hamit Kulya, Sinan AkaydinGOLLER: Dk. 3 Yusuf Özdemir, Dk. 80 Bahadır Taşdelen, Dk. 88 Aykut Uluç (İnegölspor) SARI KARTLAR: Ahmet Şahbaz, Fatih Demirlek (Turgutluspor)

TFF 2'nci Lig'in 28'inci haftasında İnegölspor sahasında ağırladığı Turgutluspor'u 3-0 yendi.

3'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Ömer'in ortasında topla buluşan Yusuf'un vuruşu golü getirdi: 1-0.80'inci dakika gelişen ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Bahadır'ın şık vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

88'inci İnegölspor bir gol daha buldu. Çalımlarla rakip ceza sahasına giren Yılmazcan pasını Aykut'a verdi. Aykut'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.


Turgutluspor: 3-0
Turgutluspor: 3-0
Turgutluspor: 3-0
Turgutluspor: 3-0
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İbrahim Sürgülü, Samet Cantürk, Türker Toptaş, İnegöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor: 3-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutluspor: 3-0 - Son Dakika
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