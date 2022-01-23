Turgutluspor buzdan puan çıkardı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki 21'inci hafta mücadelesinde Play-Off hattındaki An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ile deplasmanda soğuk havada, kar ve buzla kaplı sahada golsüz berabere kalan Turgutluspor, puana sevindi.

Teknik direktör Nazım Gülay, oyuncularının aslanlar gibi mücadele ettiğini söyleyerek alınan puanın önemine değindi. Gülay, maç sonrası, "Oldukça soğuk ve buzlu bir zeminde zor bir 90 dakika oynadık. Buz tutmuş sahada iyi mücadele ettik. Maçın genelinde iyiydik. Zor şartlara rağmen oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti. Maçı kazanacak pozisyonlar bulduk. Biraz şanssızlık, biraz da saha şartlarının olumsuzluğu etkili oldu. Bu şartlarda altın değerinde 1 puan aldık. Sahada canla başla mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Gözümüzü hemen çarşamba günü evimizde oynayacağımız Sarıyer maçına çevirdik. Hedefimiz final niteliğindeki maça iyi hazırlanıp sahadan 3 puan ile ayrılmak" dedi.

- Turgutlu