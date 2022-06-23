Turgutluspor'da başkan adayı Bülent Daşkan - Son Dakika
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Turgutluspor'da başkan adayı Bülent Daşkan

23.06.2022 09:54
Turgutluspor'da başkan adayı Bülent Daşkan

Geçtiğimiz sezonu TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 17'nci sırada tamamlayarak 2 yıl aranın ardından TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'da 28 Haziran Salı günü 7 Eylül Spor Salonu'nda yapılacak olağan genel kurul öncesi mevcut yönetimden Asbaşkan Bülent Daşkan, adaylığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 17'nci sırada tamamlayarak 2 yıl aranın ardından TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'da 28 Haziran Salı günü 7 Eylül Spor Salonu'nda yapılacak olağan genel kurul öncesi mevcut yönetimden Asbaşkan Bülent Daşkan, adaylığını açıkladı. Geçen sezon içindeki olağanüstü kongrede göreve gelen başkan Ahmet Daşkan'ın da kuzeni olan Bülent Daşkan'ın seçime tek aday olarak girmesi, Ahmet Daşkan'ın da destek vermesi bekleniyor.

Bülent Daşkan yaptığı açıklamada, "Turgutlusporumuzun başkanlığına adayım. Yaşamım boyunca kırmızı-siyahlı renkleri olan kulübümüze, armasına aşık olarak büyümüş biri olarak kulüp menfaatlerini göz önüne alarak en iyi yerlere gelmesi için gece gündüz demeden Turgutluspor için çalışacağız. Turgutlusporumuzun menfaatlerini her şeyden üstün tutacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şeffaflık ilkesinden vazgeçmeyeceğiz. Kulübümüze taraftarımıza, hemşerilerimize ve şanlı camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da başkan adayı Bülent Daşkan - Son Dakika

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