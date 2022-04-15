Turgutuspor son maçına seyircisiz çıkacak - Son Dakika
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Turgutuspor son maçına seyircisiz çıkacak

15.04.2022 11:09
Turgutuspor son maçına seyircisiz çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 4 maç kala düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği seyircisiz oynama cezasıyla sarsıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 4 maç kala düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği seyircisiz oynama cezasıyla sarsıldı. PFDK, kırmızı-siyahlı kulübe geçen hafta iç sahada 1-0 kazanılan Ergene Velimeşespor maçının son bölümünde futbolcular arasında yaşanan kavgada taraftarın neden olduğu saha olayları yüzünden 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul, kırmızı-siyahlılara kötü ve çirkin tezahürat yüzünden ise ihtar verdi.

Üst üste Sakaryaspor ve Etimesgut Belediyespor deplasmanlarının ardından evinde sezonun son iç saha maçına 1 Mayıs'ta Serik Belediyespor önünde çıkacak Turgutlu, bu önemli sınavda taraftarından yoksun olacak. Turgutluspor'da Ergene Velimeşespor mücadelesinin son bölümünde kırmızı kart gören Berkant, PFDK'dan 3, Recep ise 1 maç ceza aldı. Serhat da sarı kart cezası nedeniyle bu hafta lider Sakaryaspor'a karşı görev yapamayacak. Aynı maçta yaşanan olaylarda Velimeşeli futbolculara da 6 maça kadar ceza kesildi.


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutuspor son maçına seyircisiz çıkacak - Son Dakika


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