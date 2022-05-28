Türk atletizmi yatırımların karşılığını almaya başladı - Son Dakika
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Türk atletizmi yatırımların karşılığını almaya başladı

28.05.2022 11:19

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yapılan yatırımlarla Türk atletizminde başarının arttığını söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yapılan yatırımlarla Türk atletizminde başarının arttığını söyledi.

Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nı izlemek üzere Bursa'ya gelen Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun faaliyet programında bulunan yarışmalar kapsamında 5 binin üzerinde sporcu ve antrenörü ilerleyen günlerde bu şehirde ağırlayacaklarını dile getirdi.

Bursa'da 20 Yaş Altı, 23 Yaş Altı ve Büyükler şampiyonalarının düzenleneceğini aktaran Çintimar, "İlk başlamamızdan son güne kadar sporcu ve idareci 5 bin kişinin gelip gitmesi bizi mutlu ediyor. Tabii bu gelişmenin en büyük sebebi, Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanı'mızın teşvik ve destekleri ile tüm Türkiye'de tartan atletizm pistlerin yapılmış olması." dedi.

Edirne'den Kars'a her kentte yapılan pistler sayesinde milli takıma, 81 kentten sporcunun girebildiğini anlatan Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an 400 metrede Iğdır'dan bir çocuğumuz, yine 1000 metrede Van'dan, Erzurum'dan Iğdır'dan çocuklarımız var. Bunların hepsi bu tesislerin varlığından kaynaklanıyor. Hem antrenör hem sporcu sayısı bakımından çok daha ileri bir seviyeye doğru gidiyoruz. Bunun sonucunu Avrupa ve dünya şampiyonalarında gördük, meyvelerini toplamaya başladık. Almaya da devam edeceğiz. Bu sene hem Akdeniz Oyunları hem İslam Oyunları hem de Avrupa ve dünya şampiyonaları var; gençler, büyükler hepsinde. Bu müsabakalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

"8 sporcu gönderdik, 8'i de kürsüye çıktı"

Çintimar, yapılan yatırımların ardından atlet, antrenör, tesis ve kota alan sporcu sayısındaki artışa da dikkati çekti.

Yılın ilk aylarında elde edilen derecelerin kendilerini gelecek için ümitlendirdiğini vurgulayan Çintimar, "Sezonun başı olmasına rağmen Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) takımımızın dünya şampiyonluğu, kızlarda ferdi şampiyonluğumuz var. Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'na 8 sporcu gönderdik, 8'i de kürsüye çıktı, bunlardan 4'ü şampiyon oldu. Bu yapılan derecelere baktığımızda bir önceki yıla göre çok çok daha iyi dereceler. Bunun için biz de ümitli olarak ileriye dönük olarak tüm gücümüzle koşmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Türk atletizmi yatırımların karşılığını almaya başladı
Türk atletizmi yatırımların karşılığını almaya başladı
Türk atletizmi yatırımların karşılığını almaya başladı
Türk atletizmi yatırımların karşılığını almaya başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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