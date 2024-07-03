Türk Eskrim Başantrenörü İpek İrem Ülkü, ABD Eskrim Empower Projesi Mentorluk Programı'nda ödül kazandı

Spor

Eskrim Başantrenörü İpek İrem Ülkü, ABD Eskrim Empower Projesi Mentorluk Programı ödülüne layık görüldü.

Columbus Ohio'da düzenlenen törende, Ülkü'ye sertifikasını ABD Eskrim Federasyonu Üst Yöneticisi Phil Andrews ile Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Kıdemli Müdürü Dr. Shannon Jolly verdi.

Ülkü, yaptığı açıklamada, "Geldiğim günden beri Tim Morehouse Fencing Club'da, 'Maitre de Sabre' antrenör ünvanıyla ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum. ABD'de ödüle layık görülmek ve diğer antrenörle birlikte ilk kez böyle bir ödülü almak benim için gurur verici. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Mutluluğumu ve gururumu kelimelerle anlatmak imkansız. Tim Morehouse Fencing Club'a ve bana destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.