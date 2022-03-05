SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Erol Akbulut, Ebru KayaVAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 14, Zehra Güneş 7, Isabelle Haak 7, Michelle Bartsch-Hackley 5, Kübra Akman 9, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 4THY: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti 2, Lauren Carlini 1, Madison Kingdon 3, Aslı Kalaç 5, Kiera Van Ryk 15, Ceren Önal (L), Hanna Orthmann 7, Polen Ünver 1, Ada Germen, İrem CorSETLER: 25-20, 25-15, 25-20SET SÜRELERİ: 84 dakika (28', 27', 29')Misli.com Sultanlar Ligi 22'nci hafta karşılaşmasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı konuk etti. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı set vermeden kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Bu zaferle VakıfBank, ligde 22'nci maçında 19'uncu zaferini elde ederken; üst üste 12'nci galibiyetini almış oldu. VakıfBank'ta, Gabi 14 sayı ile takımının en skorer ismi olurken Kübra Akman 9, Isabelle Haak ve Zehra Güneş 7'şer sayı kaydetti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Türk Hava Yolları: 3-0 - Son Dakika