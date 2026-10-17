Türk Mücadele Sporları Kurultayı'nın 2.'si yarın Topkapı'da toplanıyor

Türk dünyasında ve Türkiye'de, Türk mücadele sporları ve savaş sanatları alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı'nın 2.'si, yarın Topkapı Kültür Parkı'ndaki Yörük Otağı'nda gerçekleştirilecek.

Düzenlenen ilk kurultayda oluşturulan 'Ak Sakallılar Heyeti' danışma kurulunun öncülüğünde gerçekleştirilecek olan toplantının Türk mücadele ve Cenk sanatlarının gelişmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Aksakallı Heyeti'nde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesi, Uzak Doğu Sporları Eski Federasyonlar Başkanı, Emekli Tabip Kıdemli Albay Prof. Dr. İbrahim Öztek, Uzak Doğu Sporları Eski Federasyonlar As Başkanı, spor akademisyeni, milli teknik direktörü Dr. Öğ. Üy. Ali Demir, İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Tamer, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Müdürü Mustafa Karagöl ve Aktüel medya grup başkanı Osman İslam bulunuyor.