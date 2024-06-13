Türk Sporcular Çin'deki Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

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Çin'de düzenlenen 2024 UIPM Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası eskrim sıralama kadınlar turunda milli sporculardan İpek Akşin ve Yaren Nur Polat eleme finalini tamamlarken, İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Buğra Ünal eleme etabını geçerek yarı finale yükseldi.

Çin'in Zhengzhou şehrinde düzenlenen 2024 UIPM Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, eskrim sıralama Kadınlar turu ile devam ediyor. Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Çin Modern Pentatlon Federasyonu'nun iş birliğiyle gerçekleştirilen şampiyonada milli sporculardan İpek Akşin 1019 ve Yaren Nur Polat 1068 puanla eleme finalini tamamlarken, İlke Özyüksel Mihrioğlu 1081 ve Buğra Ünal da 1195 puanla eleme etabını geçerek yarı finale yükseldi. - İSTANBUL