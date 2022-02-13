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Türk tekvandosunun hedefi olimpiyat madalyası sayısını Paris'te artırmak - Son Dakika

Türk tekvandosunun hedefi olimpiyat madalyası sayısını Paris'te artırmak

13.02.2022 11:02
Türk tekvandosunun hedefi olimpiyat madalyası sayısını Paris'te artırmak

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, hayata geçirecekleri projelerle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda daha başarılı sonuçlara ulaşmak istediklerini söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, hayata geçirecekleri projelerle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda daha başarılı sonuçlara ulaşmak istediklerini söyledi.

Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın en önemli özelliğinin 2024 Paris Olimpiyatları'na puan vermesi olduğunu ifade etti. Organizasyona dünyanın birçok ülkesinden milli takımların ilgi gösterdiğini belirten Şahin, turnuvada 49 ülkeden 1200'e yakın sporcunun mücadele verdiğini aktardı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk tekvandocuların daha iyi puanlar alacağına inandığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Türk tekvandosu 6 olimpiyatta madalya almış çok başarılı bir federasyon. Kota sayımızın az olmasına rağmen Tokyo Olimpiyatları'nı toplam 4 madalyayla tamamladık. Bu madalyaların ikisini paralimpik oyunlarda kazandık ve geleneğimize bir yenisini ekledik. Hedefimiz daha başarılı olmak, 2024 Paris Olimpiyatları'na daha iyi hazırlanmak. Projelerimiz var. Daha genç sporcular, daha farklı bir şekilde çalışmalarla inşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha başarılı olacağımıza inanıyorum."

"Altyapımızı geliştirmeye devam edeceğiz"

Metin Şahin, tekvandoda sporcu sayısının 600 bini geçtiğini bildirerek, bunun kendileri için ayrıca gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Geçen yılki başarılarını daha da artırmak istediklerine işaret eden Şahin "2021 evet başarılı geçti ama 2022, 2023 ve 2024 yılları da çok önemli. Daha da başarılı olacağız. Altyapımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Kulüplerimize omuzlayacağız. Yapacağımız eğitim ve gelişim seminerleriyle hem sporcular hem antrenörler için daha diri, daha hızlı başarıya uzanmaya devam edeceğiz. Türk tekvandosu başarılarını devam ettirecek. Halkımız bizi izlesin." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na tekvando sporuna katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Metin Şahin, Olimpiyat, Paris, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk tekvandosunun hedefi olimpiyat madalyası sayısını Paris'te artırmak - Son Dakika Spor


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