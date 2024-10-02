Türk Telekom, Aris Midea'yı Yendi

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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 2. maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Aris Midea'yı 68-63 yendi.

Palais Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-13 önde tamamlayan Türk Telekom, soyunma odasına da 10 sayı farkla 36-26 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte daha etkili oynayan Aris Midea aradaki farkı kapatırken, üçüncü periyot 47-47 eşitlikle sona erdi.

Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 68-63 kazanan Türk Telekom, organizasyonda ikide iki yaptı.

Başkent temsilcisi, gelecek hafta sahasında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.