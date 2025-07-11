Türk Telekom'dan Sağlıklı Sezon Umudu - Son Dakika
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Türk Telekom'dan Sağlıklı Sezon Umudu

Türk Telekom\'dan Sağlıklı Sezon Umudu
11.07.2025 14:24
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Genel Menajer Külçebaş, sakatlıkların oyunu etkilediğini belirterek sağlam bir sezon diledi.

Türk Telekom Basketbol Takımı Genel Menajeri Adnan Önder Külçebaş, "Oyuncuların performansları ve sakatlık durumları oyunu etkiliyor. Umarım sağlıklı bir sezon geçer. Sağlıklı kaldığımız sürece takımımız yarışmacı olacaktır" dedi.

Türk Telekom Basketbol Takımı Genel Menajeri Adnan Önder Külçebaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada geçen sezonda oyuncuların gelişiminden tatmin olduğunu dile getirdi. Külçebaş, transfer çalışmalarının büyük kısmının bittiğini şu anda 3 ve 5 numara transferi yapmayı düşündüklerini aktardı. Oyuncularının sağlıklı kaldığı sürece her zaman rekabet edecek bir takım olduklarını belirten Külçebaş, Türk Telekom taraftarlarını da 10 bin 500 kişilik arenayı doldurmaya davet etti.

"Oyuncuların başladığı yerle bitirdiği yer arasındaki gelişim farkı tatmin ediciydi"

Her seneye büyük hedeflerle başladıklarını kaydeden Türk Telekom Basketbol Takımı Genel Menajeri Adnan Önder Külçebaş, "Kadromuz oranında ulaşabileceğimiz en iyi yere ulaşmak için çalışıyoruz. Sezonun başında Vasilis'in sakatlığı bizi 4 numara pozisyonunda olumsuz etkiledi. Onun yerine istediğimiz oyuncuyu koyamadık. Bu biraz zorlanmamıza neden oldu. Sezon genelinde oyuncuların başladığı yerle bitirdiği yer arasındaki gelişim farkı tatmin ediciydi. Gönül isterdi ki daha iyi yerlerde bitirelim ama en azından saygı görerek iki tarafta da çeyrek final oynayarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik" diye konuştu.

"3 ve 5 numarada yabancı oyuncuda eksiğimiz kaldı"

Teknik Direktör Erdem Can ile halihazırda kapalı kontratları olduğunu ifade eden Külçebaş, "Sadece EuroLeague çıkışı vardı. O da onu kullanmadı. Erdem Can'ın sözleşmesi devam ettiği için önümüzdeki sezon beraber olacağız. Zaten takımı kendisi kuruyor. Son söz her zaman hocanındır. Kulüp olarak antrenman kulübüyüz. Daha çok antrenörler üzerinden gidiyoruz. Bazı organizasyonlarda farklılık olabiliyor ama biz her zaman antrenör kulübü olduk. Zaten birçok transferi bitirdik. Şu an 3 ve 5 numarada yabancı oyuncuda eksiğimiz kaldı. Onun dışında 2 tane de genç oyuncu alacağız. Genel anlamda kadro yapılanması istediğimiz gibi oldu. Formundan memnun olduğumuz, taraftarların beklentisi olan oyunculara teklifte bulunuyoruz. Bu oyuncular bazen ailevi sebeplerden bazen de bütçesel sebeplerden ötürü farklı takımlara gidebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Külçebaş, taraftarların gerçekten beğeneceği ve izlerken memnun kalacağı 2 isim için çalıştıklarını belirterek o 2 ismin olmasını umduğunu söyledi.

"Sağlıklı kaldığımız sürece takımımız yarışmacı olacaktır"

EuroCup'ın zor bir fikstürü olduğuna değinen Külçebaş, "Haftada 2 maç yapmak zorunda kalıyoruz. Bazen buradan çıkıp İstanbul'a maça gidiyoruz. Oradan direkt Avrupa'ya gidiyoruz. Dönüşünde tekrar burada bir maçımız oluyor. Yoğun bir maç trafiğimiz oluyor. Oyuncuların performansları ve sakatlık durumları oyunu etkiliyor. Umarım sağlıklı bir sezon geçer. Sağlıklı kaldığımız sürece takımımız yarışmacı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Külçebaş, Türk Telekom taraftarlarını maça davet ederek 10 bin 500 kişilik arenanın her maçta dolu olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Adnan Önder Külçebaş, Türk Telekom, Basketbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom'dan Sağlıklı Sezon Umudu - Son Dakika

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