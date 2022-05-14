Türk Telekom, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Telekom, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı

14.05.2022 15:58
Türk Telekom, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk Telekom Kulübü Genel Menajeri Cenk Duraklar'ın sona eren sözleşmesinin yenilenmemesi kararı alınmıştır. Türk Telekom Kulübü ailesi olarak, 5 sezon boyunca genel menajerliğimizi yapmış olan Sayın Cenk Duraklar'a takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Türk Telekom, Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Destekçisi Oldu Türk Telekom, Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Destekçisi Oldu Bellona Kayseri Basketbol U16 takımında hedef final Bellona Kayseri Basketbol U16 takımında hedef final

Türk Telekom, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Telekom, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 16:27:19. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Telekom, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement