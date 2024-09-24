Türk Telekom İlk Maçta Galip - Son Dakika
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Türk Telekom İlk Maçta Galip

Erdem Can, Lietkabelis'i 72-66 yendikleri maçta yaşanan top kayıplarına rağmen galip geldiklerini belirtti.

24.09.2024 22:46
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 72-66 yendikleri maçta çok fazla top kaybı yapmalarına rağmen kazanmayı başardıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, 15 oyuncunun ilk kez bir araya geldiğini vurgulayarak "Yeni bir takımız. Birtakım aksaklıklar yaşanması normal. Kazanma arzumuz çok yüksek. Çok düşük bir 3 sayılık yüzdesiyle oynadık. 14 top kaybı yapıp maç kazanmak kolay değildi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Geliştirmemiz gereken çok fazla yön var. Tabii zamana ihtiyacımız var." dedi.

Ankaralı basketbolseverlere seslenen Can, "Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Onlar oyuncularımıza çok enerji veriyor. Umarım biz de her maçta daha iyi basketbol oynayarak onlara iyi zaman geçirtiriz." diye konuştu.

Hücumda ve savunmada çok fazla basit hata yaptıklarını da vurgulayan Erdem Can, bunun üzerine çalışacaklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.

Lietkabelis Başantrenörü Nenad Canak ise Türk Telekom'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Savunma maçı oldu. Ancak son çeyrekte savunmamızda eksikler vardı ve iyi hücum yapamadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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