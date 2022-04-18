Türk Telekom, Slovenya'da çeyrek final bileti arayacak - Son Dakika
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Türk Telekom, Slovenya'da çeyrek final bileti arayacak

18.04.2022 09:46
Türk Telekom, Slovenya'da çeyrek final bileti arayacak

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın play-off etabı 8'li finallerinde yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya konuk olacak.

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın play-off etabı 8'li finallerinde yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya konuk olacak.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşma, başkent Ljubljana'daki Arena Stozice'de TSİ 20.00'de başlayacak.

Bu sezon yeni formatıyla oynanan ULEB Avrupa Kupası'nda başkent temsilcisi, A Grubu'nu 8'er galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada bitirdi ve 8'li finallere kaldı. Sloven ekip ise B Grubu'nu 11 galibiyet, 7 yenilgiyle 3. sırada bitirerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Türk Telekom turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Partizan NIS (Sırbistan)- Frutti Extra Bursaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Cedevita Olimpija formda

Türk Telekom'un rakibi Sloven ekip, kupada oynadığı son 8 maçı da kazandı.

Grubundaki ilk 10 maçında sadece 3 galibiyet alabilen Cedevita Olimpija, son 8 maçını kazanarak hem 8'li finallere kaldı ve hem de saha avantajını elde etti.

Türk Telekom da ULEB Avrupa Kupası'ndaki son 3 maçını kazanmayı başardı.

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Türk Telekom, basketbol, Play Off, Slovenya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Telekom, Slovenya'da çeyrek final bileti arayacak - Son Dakika


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