Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası'nın 3. kademe yarışları başladı - Son Dakika
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Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası'nın 3. kademe yarışları başladı

15.05.2022 14:33
Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası'nın 3. kademe yarışları başladı

Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası'nın 3. kademe yarışları, Düzce'nin tarihi Konuralp bölgesinde başladı.

Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası'nın 3. kademe yarışları, Düzce'nin tarihi Konuralp bölgesinde başladı.

Gençlik Haftası kapsamında Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından " Batı Karadeniz'in Efesi" olarak adlandırılan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde gerçekleştirilen yarışlara, 11 ilden 30 kulüp ve 502 sporcu katıldı.

Sporcular, ellerindeki haritalarla bitiş noktasını en kısa sürede bulmaya çalıştı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada, şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonu gerçekleştirdikleri bölgenin çok farklı yapıya sahip olduğunu belirten Özlü, "Burası Konualp Antik Kenti, bizler burayı önemsiyoruz çünkü burada Düzce'nin tarihi var." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da tabiat, doğa ve tarihle iç içe olan oryantiring sporundaki büyük organizasyonları Düzce'de geleneksel hale getirip her yıl düzenlemek istediklerini belirterek, tüm sporculara başarı diledi.

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Konuralp, Türkiye, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası'nın 3. kademe yarışları başladı - Son Dakika


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