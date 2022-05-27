Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Bursa'da tamamlandı

Bursa'da yapılan Spor Toto Türkiye 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda sona erdi.

Atıcılar Atletizm Pisti'nde iki gün süren yarışmalarda 860 sporcu mücadele ederken, 2 Haziran'da Sırbistan'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası için milli takım da belirlendi.

Ayrıca atletler, temmuz ayında İsrail'de gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası için baraj geçme fırsatını kullanmaya çalıştı.

Türkiye'nin 58 kentinden sporcu yarıştı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine, şampiyonanın yüksek katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadın ve erkeklerde Türkiye'nin 58 kentinden 860 sporcunun yarıştığını aktaran Çintimar, "Atletizmin bütün branşlarıyla burada yarışıyoruz. Milli takıma giren çocuklarımız önce Balkan sonra da Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler. Kota yarışması aynı zamanda bu. Avrupa Şampiyonasına gidebilmeleri için sadece derece elde etmeleri yetmiyor. Belli bir dereceyi de geçmeleri gerekiyor. Bunun için sporcularımız büyük bir mücadele sergiledi. Şu ana kadar elde edilen kota sayılarımız, bundan önce gittiğimiz Avrupa şampiyonalarının çok çok üstünde. Atletizmde başlayan ivme, her geçen gün biraz daha artıyor, artmaya da devam edecek." diye konuştu.