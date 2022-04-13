Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı

13.04.2022 12:34
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Avukat Reşan Gökhan Basan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Avukat Reşan Gökhan Basan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Avukat Reşan Gökhan Basan, 21 Nisan'da yapılacak Seçimli Genel Kurul öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında seçim süreciyle ilgili konuştu. Buz hokeyindeki aktif sporculuk kariyeri sonrasında Türk buz hokeyinin yakın takip takipçisi olduğunu söyleyen Basan, sporcu olduğu dönemlerde Türkiye'de sadece 1 buz pisti bulunduğunu, son 12 yıllık süreçte bunun 16'ya çıkarıldığını anlattı.

"Kaynak yönetimi konusunda zafiyet olduğunu düşünüyoruz"

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu'nun etkili ve yetkili kılınmasının en temel öncelikleri olduğunu belirten Basan, "Kulüplerimizin, ailelerimizin ve sporcularımızın tüm özverili çabalarına rağmen sporcu sayılarının, altyapının ve milli takımların gelişiminin arzu edilen seviyede olmadığını görüyoruz. Kaynak yönetimi konusunda zafiyet olduğunu düşünüyoruz. Uzun vadeli başarı ve örnek spor federasyonu olma yolundaki vazgeçilmez değerlerimiz; üst düzey liyakat, doğru ve güçlü strateji, gerçekçi vizyon ve misyon olacaktır. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu'nun etkili ve yetkili kılınması en temel önceliğimizdir" dedi.

"Uluslararası düzeyde saygın bir ekosistem hedefliyoruz"

Avukat Reşan Gökhan Basan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Buz hokeyine emek veren tüm paydaşların sesi ve katkısını, 'katılımcı yönetim' felsefemiz çatısı altında, sporumuzun gelişimi için bir araya getirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. İyi organize edilmiş müsabakalar, güçlü altyapı kurgusu ile gücün kulüplerimize geri verilmesi ve uluslararası düzeyde kabul görmüş uygulamalar ile sürdürülebilir, rekabetçi ve adil gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde saygın bir ekosistem hedefliyoruz."

Hedeflerine ulaşmak için buz hokeyinin geçmişi ile geleceğini birleştirebilecek bir yönetim kurgusu tasarlamaya özen gösterdiklerini hatırlatan Basan, Türk buz hokeyinin geleceğini değiştirmek üzere camialarını harekete geçmeye davet etti. - ANKARA

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı

YORUMLAR
500
Buz hokeyinde Türkiye-Belçika milli maçının ardından Buz hokeyinde Türkiye-Belçika milli maçının ardından 18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, Zeytinburnu'nda başladı 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, Zeytinburnu'nda başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'na yüklendi: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüştü
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 13:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Adayı Gökhan Basan hedeflerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement