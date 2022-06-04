Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

04.06.2022 20:45
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta)Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu Halil Dervişoğlu, Enes ÜnalFaroe Adaları:...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu Halil Dervişoğlu, Enes Ünal

Faroe Adaları: Nielsen, Davidsen, Askhham, Faero, Joensen, Jonsson, Hansson, Gunnar Vatnhamar, Solvi Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen

Gol: Dk. 37 Cengiz Ünder (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 25 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+1 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Gunnar Vatnhamar, Hansson (Faroe Adaları)

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanan Türkiye-Faroe Adaları'nın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında savunmanın arkasına sarkan Enes Ünal, topu kontrol edip vurmak istedi, kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada soldan kullanılan kornerde Enes Ünal ön direkte kafayla vurdu, top auta gitti.

37. dakikada Enes Ünal'ın kendi yarı alanından attığı ara pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kalesini terk eden kaleci Nielsen topun önüne yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi. Nielsen'den seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında karşılayan Cengiz Ünder düzgün bir vuruşla uzak mesafeden topu boş kaleye göndererek skoru 1-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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UEFA Uluslar Ligi: Türkiye'nin rakipleri kimler, turnuvanın formatı nasıl? UEFA Uluslar Ligi: Türkiye'nin rakipleri kimler, turnuvanın formatı nasıl?
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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