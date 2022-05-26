Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası yapıldı

Isparta'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 71 altın, 48 gümüş ve 40 bronz madalya sahiplerini buldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 102 sporcu katıldı.

Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya yarıştığı organizasyonda 71 altın, 48 gümüş ve 40 bronz madalya sahiplerini buldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, organizasyonla hem şampiyonları belirlediklerini hem de gelecek yıllarda yapılacak paralimpik oyunlarının altyapısını oluşturduklarını söyledi.

İl temsilcisi Ecevit Tüncan ise 81 ilden genç sporcuların katıldığı şampiyonayla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.