Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla yemekte buluştu.

Veliefendi Hipodromu Byerley Turk Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, yönetim kurulu üyeleri Adil Mert Kaya, Tuğban İzzet Aksoy, Gülnur Gülerce ve Selman Taşbek'in yanı sıra genel müdür Tuncel Aydın ile gazeteciler katıldı.

Toplantı sırasında kuponlardaki birim fiyatlara üst üste zam yapılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ahmet Özbelge, TJK'nin kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu belirterek, "Kar amacı gütmüyor. Kuponlarda yaptığı birim fiyatı artışları kar amacına yönelik değil, böyle bir gayesi yok." dedi.

TJK'nın denk bütçeyle çalışan bir kurum olduğunu vurgulayan Özbelge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021'in son aylarında 2022 bütçemizi hazırlıyoruz ve bu bütçeyi 2022'de tatbik ediyoruz. 2021'in son aylarına dönersek, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu o dönemde kimse tahmin edemezdi. Buna rağmen yine kötümser tahminler yaptık ve bütçemizi ona göre ayarladık. Birim fiyata neden zam yapıyoruz. Çarkımızı döndürmek zorundayız. TJK'nın dağıttığı ikramiyelerle atçılığın devam etmesi için yaptığı uğraşlarla ilgili paraya ihtiyacı var. TJK kendi kaynağını kendi yaratan kurum. Bahisler üzerinden aldığı payla ayakta duran kurum. Ne kadar artarsa tüm paydaşlara daha fazla kaynak sağlayacaktır."

Sanal bahisle ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Tuncel Aydın ise bu konuda uzun süredir bir taleple karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, "Teknolojinin nimetlerinden kaçınabilmek mümkün değil. İddaa oyuncusunun yüzde 90'ı veya üzerindeki kişiler internet yoluyla iddaaya katılıyor. Aynı platform içinde diğer şans oyunlarına da katılmak istiyor." diye konuştu.

Aynı platformu kullananların kendilerine de bu yönde talepte bulunduğunu ve sanal bayilerle ilgili çalışma başlattıklarını kaydeden Aydın, şunları söyledi:

"Mevcut sistemimize entegrasyonu tamamladık. Sanal bayilerin bu operasyonu başlatması için, elektronik ortamda bayisi olabilmesi için Spor Toto ile olan sözleşmelerindeki ilgili madde gereği kendilerinin onayını almalılar. Şans oyunlarının birbirinin rakibi olmadığını, birbirini destekleyen paralel spor müsabakaları olduğunun altını çizdim. Maalesef herhalde Spor Toto rakip olarak görüyor. Bir şekilde kendi oyuncusundan bu tarafa kayış olacağını düşünüyor olsa gerek ki 2,5 aydır başvuru yapan sanal bayilere bir yanıt vermedi. TJK bir dernek, Türkiye'de spor kulüpleri, vakıflar benzeri STK'ların kurumlaşma anlamında sorunları olabiliyor. TJK kamu yararına çalışan ama kamu olmayan, özel şirket esnekliğinde hızlı hareket eden, hızlı karar veren bir kurum. Maalesef Spor Toto'da bunu görmüyoruz. 2,5-3 ay geçmiş, olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapılır, ortaya konur. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak isteyen insanların taleplerine kulakları tıkamak doğru değil diye düşünüyorum."

TJK'nın bu konudaki testlerinin tamamlandığını anlatan Aydın, "Ne zaman Spor Toto bu bayilere izin verirse süreç başlayacak." ifadesini kullandı.