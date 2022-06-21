Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı - Son Dakika
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Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

21.06.2022 18:01
Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın seremonisinde konuşan Vali Seddar Yavuz, organizasyonun Kocaeli'de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kazasız, belasız, sakatlanma olmadan bir turnuva dilediğini aktardı.

"Bilim, sanayi, teknoloji, inovasyon, bilişim merkezi ve başkenti Kocaeli'ye hepiniz hoş geldiniz." diyen Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu şehir, 70 ilden daha fazla vergi veren, ülkemizin her bir ilinde yapılan hizmet ve yatırımları finanse eden, Türkiye'nin dördüncü şehri. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en çok vergi veren şehir Kocaeli. Bunun yanında Türkiye'yi dünyayla yarıştıran, bilim ve teknolojide şu anda ulaştığımız seviyenin yeri burası. Ne kadar övündüğümüz teknoloji varsa Kocaeli'den geçmeden yapılabilmesi mümkün değil. Kocaeli lider ve ilkler şehri. Kocaeli aynı zamanda bir spor kenti. Aktif sporcu sayısı, ulusal, uluslararası ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuları ve altyapısıyla şunu açık ve net şekilde söylememiz gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde, her alanda olduğu gibi spor altyapısında devrim gerçekleştirmiştir. İl ve ilçelerimizi, semt sahalarımıza kadar modern tesislerle donatılmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yurt dışında özendiğimiz hangi tesis varsa daha iyisini Türkiye'de yaptık hamdolsun, daha da yapacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirecek ve ülkeyi daha iyi hale getireceğiz."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da Kocaeli'yi "sporun başkenti" diye tanımlayarak, hemen her hafta ulusal ya da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıldığını kaydetti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise 4 bin 850 sporcunun mücadele vereceği şampiyonanın 27 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edeceğini anımsatarak, Kocaeli Valiliği, federasyon ve belediye iş birliğiyle önemli bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Kayıcı, konuşmaların ardından Vali Yavuz ile Çakmak'a kick boks eldiveni hediye etti.

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Kaynak: AA

Kick Boks, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı - Son Dakika

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