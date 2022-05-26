Türkiye Kupası finaline yavru köpeği ile geldi - Son Dakika
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Türkiye Kupası finaline yavru köpeği ile geldi

26.05.2022 19:56

- Türkiye Kupası finaline yavru köpeği ile geldi Sevimli köpek "Zeytin" Sivasspor formasıyla maça geldi Sivassporlu taraftar Faruk Işık, yavru köpeği 'Zeytin'i özel diktiği formasıyla birlikte İstanbul'da oynanacak olan Türkiye Kupası finaline getirdi.

- Türkiye Kupası finaline yavru köpeği ile geldi

Sevimli köpek "Zeytin" Sivasspor formasıyla maça geldi

İSTANBUL - Sivassporlu taraftar Faruk Işık, yavru köpeği 'Zeytin'i özel diktiği formasıyla birlikte İstanbul'da oynanacak olan Türkiye Kupası finaline getirdi. Sivasspor giyen yavru köpek, taraftarların maskotu oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında bu akşam saat 20.45'te Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finali karşılaşması için her iki takımın taraftarları da İstanbul'a akın etti. Sivassporlu taraftarlardan Faruk Işık ise yavru köpeği "Zeytin" ile birlikte maça geldi. Işık, özel diktiği Sivasspor formasını da köpeğine giydirdi. Yavru köpeğin sevimli hareketleri ortaya maç öncesinde eğlenceli görüntüler çıkardı. Işık, daha önce de kendi diktiği forma ile kuzusunu maça götürdüğünü söyledi.

"Dostça bir müsabaka olmasını diliyoruz"

Sivassporlu taraftarlardan Faruk Işık, "Sivasspor final oynuyor Kayserispor'la dostça bir müsabaka olmasını diliyoruz kupayı hak eden kazansın tabii ki de Sivas'ın kazanmasını daha canı gönülden isteriz. 15 saatlik yoldan köpeğimizle geldik. İsmi Zeytin, annesi bunun boğazını sıkmış yara yapmış, biz iyileştirdik. Biraz perişan oldu ama inşallah toparlamaya çalışacak kendisini. Ben kendim diktim, kendi imalatım. Bu tür şeyleri biraz meraklıyım. Daha önce de İhlas Haber Ajansı haberimizi yapmıştı, kuzu ile Türkiye Voleybol Şampiyonası'na gitmiştik. Sivas'ta orda da kuzumuzu götürmüştük fakat bizi içeri almadılar. Bu sene de köpeğimizi almaları için rica ettik ama görevli arkadaşlar kesinlikle olmayacağını söylediler. Bakalım girebilirsek gireceğiz, giremezsek köpeğimiz arabada bekleyecek daha sonra Sivas'ımıza geri döneceğiz" dedi

Türkiye Kupası finaline yavru köpeği ile geldi
Türkiye Kupası finaline yavru köpeği ile geldi
Türkiye Kupası finaline yavru köpeği ile geldi
Türkiye Kupası finaline yavru köpeği ile geldi

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Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası finaline yavru köpeği ile geldi - Son Dakika


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