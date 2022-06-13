Türkiye-Litvanya maçına doğru - Altay Bayındır - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Litvanya maçına doğru - Altay Bayındır

13.06.2022 17:46

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Altay Bayındır, "Bizim için sadece önemli olan bu bayrağa, bu armaya hizmet etmek en iyi şekilde.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Altay Bayındır, "Bizim için sadece önemli olan bu bayrağa, bu armaya hizmet etmek en iyi şekilde." dedi.

Müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Altay Bayındır, milli takımın kaleci sayısının fazla olmasının ve maçlarda kimin oynayacağının belli olmamasının motivasyonlarını nasıl etkilediği sorusu üzerine, profesyonel oyuncular olduklarını, şans ve görev verildiği zaman ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalıştıklarını söyledi.

Büyük bir bayrağın altında çalıştıklarını aktaran Altay, şöyle konuştu:

"Profesyonel bir şekilde bakıyoruz. Arkadaşlığımız da gayet olması gerektiği gibi saha içinde. Tabii herkesin kendine göre olumlu veya olumsuz fikirleri var. Saygı duymak gerekiyor. Bizim için sadece önemli olan bu bayrağa, bu armaya hizmet etmek en iyi şekilde. Sahaya kim çıkarsa, hocamız kime görev verirse çıkıp elimizden geleni sonuna kadar yapmak yani."

Altay Bayındır, yoğun maç trafiğinin dünyadaki tüm futbolcular tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Zor bir süreç bizim için. Çünkü futbolcunun çalıştığı kadar, antrenman yaptığı kadar, belirli dönemlerde dinlemeye de ihtiyacı var. Bizim için kısa bir dönem oldu. Fakat milli takımdayız sonuç itibarıyla ve burada olmak büyük bir gurur, büyük bir onur, büyük bir şeref. Dolayısıyla profesyonel şekilde işimizi yapacağız. Dinlenmeye de zaman gelecektir evet ama şu an çalışma zamanı. Odaklanmamız gereken şey oynayacağımız maçlar, oynadığımız maçları iyi bir şekilde geçtik. Son maçımızı da sağlıklı bir şekilde oynadıktan sonraki kısa bir tatil sürecimiz olacak. Ondan sonra da sezona başlayacağız inşallah."

Türkiye-Litvanya maçına doğru - Altay Bayındır
Türkiye-Litvanya maçına doğru - Altay Bayındır
Türkiye-Litvanya maçına doğru - Altay Bayındır
Türkiye-Litvanya maçına doğru - Altay Bayındır

YORUMLAR
500
Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Litvanya maçına doğru - Altay Bayındır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Litvanya maçına doğru - Altay Bayındır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement