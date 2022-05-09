Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak - Son Dakika
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Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak

09.05.2022 17:12
Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak

Hentbolda Türkiye'nin uluslararası alandaki ilk kadın hakem çifti Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, EHF Kadınlar Avrupa Ligi Final Four'da düdük çalacak.

Hentbolda Türkiye'nin uluslararası alandaki ilk kadın hakem çifti Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, EHF Kadınlar Avrupa Ligi Final Four'da düdük çalacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, 14 Mayıs'ta Danimarka'nın Viborg şehrinde oynanacak EHF Kadınlar Avrupa Ligi Final Four'unda görevlendirildi.

Hatipoğlu ve Şimşek, organizasyonda Danimarka'nın Herning-Ikast Handbold ile Almanya'nın SG BBM Bietigheim takımları arasındaki yarı final maçında düdük çalacak.

Bu maç, daha önce Ordulararası Dünya Şampiyonası da dahil 4 kez dünya şampiyonalarında düdük çalan hakem ikilisinin kariyerlerinde ulaştığı en üst nokta olacak.

Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, bu görev öncesinde THF'ye açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Hatipoğlu, "Önceki yıllarda Challenge Trophy'de yarı final maçını yönetmiştik. Ama tabii bu daha üst düzey bir maç. O yüzden en üst düzey maç olarak bu maçı niteleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hentbola ve hakemliğe nasıl başladıklarına ilişkin de Hatipoğlu, "İkimiz de Mersin'de hentbol oynuyorduk. Hatta Mehtap'la ben rakiptik. Daha sonra beraber üniversiteyi okuduk Adana'da. Orada da takım arkadaşlığı yaptık. Hakemliği denemeye karar verdik. Zira hentbolu seviyorduk ve içinde var olmak istiyorduk. Böyle başladık, sonrasında yabancı dilimiz de olunca hızlı gelişti. 2004 yılında 'For the Future' projesine seçildik. Bir yıl sonra da EHF kokartı taktık. O şekilde devam etti." şeklinde görüş belirtti.

Kadın hakem olmanın zorlukları hakkında da Hatipoğlu, "İlk başlarda tabii ki insanlar değişik karşıladılar. Daha önceden sürekli erkek hakemle maçlara alışmışlar ve biz çıktığımızda nasıl olacak diye düşündüklerinden eminim. Elbette akıllarında soru işareti vardır. Ama bu bir süreç. Başladığımız günden bu güne sürekli gelişmeye devam ettiğimiz için, artık kimsenin bizim hakemliğimizden yana şüphesi olmaması başarılı olduğumuzu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Bundan sonraki hedefleri için de Hatipoğlu, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da düdük çalabilmek için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Şimşek: "Umarım önümüzdeki sene de finalde düdük çalarız"

Bir hakemin bekleyebileceği en üst düzeydeki maçlardan birine çıkacaklarını aktaran Şimşek de "Burada olabilmek çok güzel bir duygu. Bu dörtlü finalde olabilmek, oradaki atmosferi yaşayabilmek bizler için çok önemli bir tecrübe olacak. Bu sene yarı finalde düdük çalacağız. Umarım önümüzdeki sene de finalde düdük çalarız." değerlendirmesini yaptı.

Türk hakemliğinin geleceği hakkında ise Şimşek, "Aslında biz hakemlik açısından son derece iyi noktadayız. Hakem arkadaşlarımızın büyük kısmı uluslararası hakemlik potansiyelini taşıyor. Bizim ülke olarak en büyük sıkıntımız yabancı dil. Yaklaşık 10 yıldan bu yana uluslararası hakem olan bir çift yok. Bu süreçte yeni bir hakem çifti çıkaramamamızın en büyük nedeni hakemlik bilgilerinin eksikliğinden kaynaklanmıyor. Tamamen dil eksikliğinden dolayı uluslararası çift çıkaramıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın hakem ve gözlemcilerin sahalarda daha fazla görev yapması için çalışıldığının hatırlatılması üzerine de Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu işi yapmak isteyen kadınlara daha fazla iş düşüyor. Biz dün mesela yarı final maçı yönettik ve akşamına antrenman yaptık. Antrenmanın arkasına maçımızı tekrar izledik. 22. yılımızda bile hala bu kadar emek veriyoruz. Gerçekten bir şeyler yapmak istiyorlarsa sadece THF ve MHK'den bir şey beklememeleri lazım. Gerek kural bilgisi gerekse performans anlamında ciddi anlamda emek vermeleri gerekiyor. Emek vermeden hiçbir şey olmaz."

Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak
Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak
Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak
Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak
Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak
Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak
Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak
Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda kadın hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, Avrupa'da düdük çalacak - Son Dakika


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