Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi - Son Dakika
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Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi

13.05.2022 20:31

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışının start seremonisi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışının start seremonisi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlama programı kapsamında Samsun'da yarın yapılacak off-road yarışları için Çamlık Parkı önünde kurulan başlangıç noktasında start seremoni etkinliği düzenlendi.

Protokol üyeleri, 26 araçta 54 sporcunun katılacağı yarışların startını her araç için ayrı ayrı verdi.

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayak yarışında yarın 10.30-16.30 saatlerinde Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda belirlenen mukavemet etabını 4 kez geçecek olan ekipler, 15 Mayıs Pazar günü de 10.30-14.30 saatlerinde Vezirköprü İncesu mevkisinde yer alan seyirci etabını 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak.

Start seremoni etkinliğine Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Rıdvan Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili Nisa Ersoy, TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, Vezirköprü Off-Road Kulübü Başkanı Abbas Tasalı ile sporcular katıldı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi
Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi
Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi
Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi
Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi - Son Dakika


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