Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Spor

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sonrası yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Tulay, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Kısa sürede büyük bir tutkuya, bu ülkenin geleceğine yatırım aşkına dönüşen satranç yolculuğumda 12 yıldır büyük bir mutluluk ve gururla sürdürdüğüm federasyon başkanlığı görevime, yeni dönemde devam etmeme kararı aldığımı siz değerli satranç ailemle paylaşmak isterim. Bu anlamlı hikayeye bir dönem daha federasyon başkanı olarak devam etmem için gelen geri dönüşler ise beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Herkese güzel niyetleri için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Görevi süresince altyapı yatırımına önem verdiklerini, lisanslı sporcu ve büyükusta sayısında artış yaşandığını, Türk satranççıların dünya sıralamasında yükseldiğini vurgulayan Tulay, "Bu bir veda değil, şimdi yeni hikayelerde buluşma zamanı… Bilinmesini isterim ki her zaman yanınızda olacağım. Türk satrancının yolu açık olsun. Bayrak değişimi vakti. 'Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım'." görüşlerine yer verdi.