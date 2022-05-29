Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı

29.05.2022 17:33

Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı sona erdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Toroslar Belediyesinin iş birliğinde Toroslar Extreme Enduro Pisti'nde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde, sporcular ilk olarak antrenman turuna çıktı.

Endurocular, "Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla yapılan organizasyonda, zorlu yapay parkurlarda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Altı ayaktan oluşan şampiyonaya 50 sporcu katıldı.

Süper Enduro GP sınıfında, geçen sezonun şampiyonu Bayram Uysal yarışı ilk sırada tamamladı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü takdim edildi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışında sınıflara göre sonuçlar şöyle;

Süper Enduro GP

1. Bayram Uysal

2. Aykut Kızıltan

3. Azad Demirkal

Enduro Prestij

1. Bayram Uysal

2. Rafet Karakuş

3. Mehmet Aktaş

Enduro Usta

1. Azad Demirkal

2. Murat Can Köse

3. Furkan Asan

Enduro Hobi

1. Aykut Kızıltan

2. Emre Cem Doğu

3. Arif Şişman

Enduro Genç

1. Mehmet Emin Musaoğlu

2. Kenan Kazan

3. Mert Koç

Enduro Veteran

1. Hüseyin Neziroğlu

2. Erdem Gülüş

3. Ali Baydaş

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı

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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı başladı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı başladı Küçükler Tenis Türkiye Şampiyonası tamamlandı Küçükler Tenis Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı tamamlandı - Son Dakika
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