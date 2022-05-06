Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası - Son Dakika

Türkiye Karate Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen "Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası"nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın çok değerli sporcuları yetiştirmiş, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonları çıkarmış ve en son Tokyo Olimpiyatları'nda özellikle okçulukta bir şampiyon çıkarmış çok önemli bir spor şehri olduğunu söyledi.

Sakarya'nın futbolun yanında diğer branşlara ve bireysel sporlara yatırım yapan, altyapısını da tamamlamış bir kent olduğunu vurgulayan Kaldırım, şöyle devam etti:

"Sakaryaspor bu sene şampiyon oldu bizlere çifte bayram yaşattı. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Karate sporu Türkiye'de çok gelişti. Bunu özellikle Tokyo Olimpiyatlarında aldıkları başarıda görmek mümkün. Aldığımız 13 madalyanın 4'ünü karate sporunda almış olduk. Biz dünyada bütün branşlarda başarılı olmak istiyoruz, hedefimiz bu. Bu aziz millete, bu şanlı tarihe, şanlı maziye ve onların evlatları olan bizlere de bu yaraşır. İnşallah bayrağımızı Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda göndere çekeceksiniz ama önemli olan o bayrağın temsil ettiği değerleri, aziz milleti temsil edebilmek."

Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz da 17-19 Haziran'da Çekya'da düzenlenecek şampiyonaya katılacak sporcuları, burada dereceye giren sporculardan seçeceklerini belirtti.

Şampiyonanın, Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra aynı zamanda milli takım sporcularının seçilmesi dolayısıyla ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Uğuz, "Sizler karate gibi saygıya dayalı önemli ritüelleri olan önemli bir spor dalının sporcususunuz. Sporumuzun bu özelliğini her alanda göstermemiz gerekiyor. Eminim sizler yarının Avrupa, dünya hatta olimpiyat şampiyonu olacaksınız. Çünkü sizlerin oraya gelmesi için gece gündüz ailemizden kendimizden fedakarlık yaparak çalışıyoruz." dedi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü ve Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaya da Sakarya'nın tüm branşlarda spora yön veren illerin başında olması ve şampiyonalara ev sahipliği yapmasının gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, kadın ve erkeklerde ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerindeki müsabakalar yapıldı.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği, 56 şehirden 386 kulüp ve yaklaşık 1800 sporcunun katıldığı şampiyona 9 Mayıs'ta sona erecek.