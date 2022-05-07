Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da devam ediyor

07.05.2022 18:26
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da devam ediyor

Türkiye Karate Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sürüyor.

Türkiye Karate Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sürüyor.

Serdivan Spor Salonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde de kumite karşılaşmaları yapıldı.

Kadın ve erkeklerde ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerindeki müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Yaralanan sporculara salonda hazır bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Sporculara, aileleri ve arkadaşları tribünden destek verdi.

Çok sayıda sporseverin takip ettiği, 56 şehirden 386 kulüp ve yaklaşık 1800 sporcunun katıldığı şampiyona, 9 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

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Ümit Genç, Sakarya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da devam ediyor - Son Dakika


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