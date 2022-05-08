Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor - Son Dakika
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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

08.05.2022 15:05

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) tarafından Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri devam ediyor.

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) tarafından Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 21 yaş altı erkekler ve kadınlarda kumite ile milli takım ön seçme müsabakaları yapıldı.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada yaralanan sporculara salonda hazır bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Sporculara, aileleri ve arkadaşları tribünden destek verirken, TKF Başkanı Aslan Abid Uğuz da karşılaşmaları tribünden izledi.

Organizasyonda yarın kata ve kumitede milli takım seçme müsabakaları gerçekleştirilecek.

56 şehirden 386 kulüp ve yaklaşık bin 800 sporcunun katıldığı şampiyona, yarın tamamlanacak.

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor - Son Dakika


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