Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı

07.05.2022 13:39

- Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı Organizasyon Sorumlusu Uğur Özer: "Amacımız insanlara bu sporu daha iyi tanıtmak" Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı Kayseri'de başladı.

- Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı

Organizasyon Sorumlusu Uğur Özer:

"Amacımız insanlara bu sporu daha iyi tanıtmak"

KAYSERİ - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı Kayseri'de başladı.

Talas Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı, Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda başladı. Yarışlarda 40 ilden katılan yaklaşık 60 yarışmacı dereceye girmek için mücadele edecek. Yarışma hakkında bilgiler veren Organizasyon Sorumlusu Uğur Özer; "Yaptığımız yarışma Türkiye Hava Sporları Federasyonu Hedef Şampiyonası'nın 1. Etabı. Bu yarışmaya yaklaşık 200 kişi başvuru olur, şuanda 60 yarışmacı seçtik. Yaklaşık 40 şehirden ayrı ayrı unvanlarda pilotlarımız var. Buradan seçilecek kişiler bir sonraki turda tekrar yarışacaklar. 5 tur tamamlandıktan sonra bu arkadaşları uluslararası turnuvalara göndereceğiz. Türkiye'de çok tanınmasa da 20 yıldır devam eden bir spor. Bu sporu biraz daha geliştirmek, insanlara tanıtmak ve daha iyi seviyelere getirmek istiyoruz. Eğlenmek için uçanlar oluyor, eğitim alanlar oluyor. Yılda yaklaşık 2 bin kişi eğitim alıyor, bunlardan yüzde 20'si devam ediyor" dedi.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı

YORUMLAR
500
Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası başlıyor Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası başlıyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
13:32 Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları
13:01 Ekrem İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü: Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz"
12:50 DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt: Önce 6'lı masa
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:26 Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 14:03:00. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement