Türkoğlu, U17 Milli Takım kampına çağrıldı - Son Dakika
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Türkoğlu, U17 Milli Takım kampına çağrıldı

30.05.2022 09:34
Türkoğlu, U17 Milli Takım kampına çağrıldı

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı'nın gelecek vaat eden ve birçok başarıya imza atan Güven Can Türkoğlu, U17 Milli Takım Kampına davet edildi.

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı'nın gelecek vaat eden ve birçok başarıya imza atan Güven Can Türkoğlu, U17 Milli Takım Kampına davet edildi.

Altınova Belediyespor Güreş Takımı Güreşçisi Güven Can Türkoğlu, U17 Milli Takım Kampına davet edildi. Ankara Kızılcıhamam'da başlayan U17 Güreş Milli Takım Kampı, 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Bu sezon çok iyi bir hazırlık döneminden geçtiklerini ifade eden Altınova Belediyesi Güreş Antrenörü Kaan Kaya, "Çok güçlü ve gelecek vaat eden bir alt yapıya sahibiz. Verimli ve başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. Minderde ve yağlı güreşlerde sporcularımız önemli başarılara imza attı, önümüzdeki müsabakalarda de başarılar bekliyoruz. Güven Can'ın Milli takımımıza seçilmesi ise bizim için gurur olurken, diğer sporcularımız için de çok önemli bir örnek olmuştur. Bize her türlü desteği veren Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral da, gelecek vaat eden Güven Can Türkoğlu'nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - YALOVA

Türkoğlu, U17 Milli Takım kampına çağrıldı
Türkoğlu, U17 Milli Takım kampına çağrıldı

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Kaynak: İHA

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