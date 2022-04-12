TÜSİAV'dan Gençlerbirliği'ne ziyaret - Son Dakika
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TÜSİAV'dan Gençlerbirliği'ne ziyaret

12.04.2022 17:40
TÜSİAV'dan Gençlerbirliği'ne ziyaret

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, başkent ekibinin aldığı sonuçları yakından takip ettiğini belirtti.

Bu senenin bir yapılanma süreci olarak görülebileceğini dile getiren Sarıtoprak, Gençlerbirliği'nin layık olduğu noktaya en kısa sürede geleceğinden şüphesi olmadığını ifade etti.

TÜSİAV Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Akdaş ise tüm sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek başkent sporunu başarı ile temsil etmek istediklerini söyledi.

TÜSİAV'dan Gençlerbirliği'ne ziyaret

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Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TÜSİAV'dan Gençlerbirliği'ne ziyaret - Son Dakika
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