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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu

20.01.2022 13:42
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç ve Balıkesir Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ilk olarak Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu ziyaret etti.

Ziyarette Bigadiç'in voleybolun geliştirilmesinin yanı sıra voleybola olan ilginin daha da artırılması üzerine görüş alışverişi yapılarak görüş birliğinde bulunuldu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 20 ilçe arasında Balıkesir'in tek erkek voleybol takımı ve söz sahibi olan Bigadiç'in yüksek standartlara sahip hem spor tesislerine hem de termal su tesislerine sahip olduğunu ifade ederek, yakın ilgisinden dolayı Belediye Başkanı İsmail Avcu'ya teşekkür etti.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ise "Başkanımızı Termal Köy, Hidroterapi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi, Taş Evler ve Spor Tesislerimizin her bölümünü tek tek gezdirip tanıtarak Termal Su ve Gastronomi Şehri Bigadiç'imizde ağırladık. Kendilerinden Allah razı olsun, voleybola ve bizlere verdiği değer için, herşey Bigadiç için." dedi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybola katkı ve desteklerinden dolayı Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Ayrıca Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da günün anısına TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a yöresel halı, yöresel ve organik ürünler hediye etti.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, Hisarcık, Bigadiç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bigadiç'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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